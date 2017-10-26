СМИ: пассажирский поезд столкнулся с БТР в Финляндии
Местная телекомпания сообщает о жертвах.
Местная телекомпания сообщает о жертвах.
МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Пассажирский поезд столкнулся с бронетранспортером в городе Раасепори, в результате инцидента есть пострадавшие и жертвы. Об этом сообщила в четверг телекомпания Yle.
По ее сведениям, авария произошла около восьми утра по местному времени (совпадает с московским). Движение поездов между городами Карья и Ханко приостановлено. Информации о причинах произошедшего не приводится.
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