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10:17 (мск), источник: ТАСС

СМИ: пассажирский поезд столкнулся с БТР в Финляндии

Местная телекомпания сообщает о жертвах.

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Пассажирский поезд столкнулся с бронетранспортером в городе Раасепори, в результате инцидента есть пострадавшие и жертвы. Об этом сообщила в четверг телекомпания Yle.

По ее сведениям, авария произошла около восьми утра по местному времени (совпадает с московским). Движение поездов между городами Карья и Ханко приостановлено. Информации о причинах произошедшего не приводится.

Ровно месяц назад, 26 сентября, танк, задействованный в учениях «Аврора-2017», столкнулся с пассажирским поездом близ города Труса к юго-западу от столицы Швеции. Как сообщило агентство ТТ, пострадали четыре человека — трое членов экипажа танка и машинист поезда.

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