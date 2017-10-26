Челябинец на угнанном авто сбил насмерть рабочего

В Советский райсуд Челябинска направлено уголовное дело в отношении ранее судимого 21-летнего местного жителя. Его подозревают в краже авто и смертельном ДТП, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе южноуральской прокуратуры.

Ночью 11 июня 2017 года пьяный обвиняемый похитил ВАЗ-2110, припаркованный во дворе дома на Барбюса. Он мчался по городу со скоростью более 100 километров в час. На улице Доватора, где проводился ремонт дороги, обвиняемый насмерть сбил рабочего.