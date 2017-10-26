Из-за прорыва канализации в городе Аксу введут режим ЧС
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ — В Аксу
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ — В Аксу
Как рассказал заместитель акима Аксу Каршыга Арынов, сегодня власти подписывают решение акима города о возникновении режима техногенной ЧС. В связи с этим акимат запросит у властей Павлодарской области 50 миллионов тенге.
Согласно информации отдела
Руководитель отдела образования Аксу Кайрат Смагулов сообщил, что в детсадах и школах всё в порядке — вода в учреждениях есть, необходимости в ее подвозе нет. Население города от водоснабжения не отключено, и социальные объекты работают в штатном режиме. Пока что снижена подача воды, чтобы она шла по системе канализации в небольших объёмах.
Авария произошла на одном из участков коллектора. Верхняя часть канализационного коллектора очистительных сооружений
В городе Аксу проживают 50 тысяч человек. Канализационная сеть Аксу составляет 32 километра.