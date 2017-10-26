Из-за прорыва канализации в городе Аксу введут режим ЧС

Как рассказал заместитель акима Аксу Каршыга Арынов, сегодня власти подписывают решение акима города о возникновении режима техногенной ЧС. В связи с этим акимат запросит у властей Павлодарской области 50 миллионов тенге.

Согласно информации отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог Аксу, повреждённые сети находятся на балансе коммунального госпредприятия «Аксу су арнасы». Ремонт аварийная бригада начнёт, когда будут выделены средства. Уже составлен график подачи воды, который коснулся в основном крупных промышленных предприятий.

Руководитель отдела образования Аксу Кайрат Смагулов сообщил, что в детсадах и школах всё в порядке — вода в учреждениях есть, необходимости в ее подвозе нет. Население города от водоснабжения не отключено, и социальные объекты работают в штатном режиме. Пока что снижена подача воды, чтобы она шла по системе канализации в небольших объёмах.