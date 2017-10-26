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10:16 (мск), источник: Kazinform

Из-за прорыва канализации в городе Аксу введут режим ЧС

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ — В Аксу из-за прорыва серьёзно повреждён километровый участок трубы канализации, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал заместитель акима Аксу Каршыга Арынов, сегодня власти подписывают решение акима города о возникновении режима техногенной ЧС. В связи с этим акимат запросит у властей Павлодарской области 50 миллионов тенге.

Согласно информации отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог Аксу, повреждённые сети находятся на балансе коммунального госпредприятия «Аксу су арнасы». Ремонт аварийная бригада начнёт, когда будут выделены средства. Уже составлен график подачи воды, который коснулся в основном крупных промышленных предприятий.

Руководитель отдела образования Аксу Кайрат Смагулов сообщил, что в детсадах и школах всё в порядке — вода в учреждениях есть, необходимости в ее подвозе нет. Население города от водоснабжения не отключено, и социальные объекты работают в штатном режиме. Пока что снижена подача воды, чтобы она шла по системе канализации в небольших объёмах.

Авария произошла на одном из участков коллектора. Верхняя часть канализационного коллектора очистительных сооружений из-за изношенности частично обрушилась.

В городе Аксу проживают 50 тысяч человек. Канализационная сеть Аксу составляет 32 километра.

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