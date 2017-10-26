Квартира горела в доме на улице Рабочей в Иркутске

Горела квартира в двухэтажном деревянном доме. По тревоге на место прибыли экипажи МЧС. Из здания эвакуировали 14 человек. Никто не пострадал. А вот квартиры на первом этаже оказались залиты водой. Причины Ч. П. сейчас выясняют эксперты. Многие жильцы успели взять только самое ценное.

— Горит второй этаж. У нас, слава Богу, первый. Его пока не тронуло. Сказали всем эвакуироваться. Я документы схватила. Вон они валяются, — говорит жилец дома.