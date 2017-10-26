В Омске уже пять дней не могут найти 14-летнюю девочку
Школьница Алина Амосова вышла из дома еще в прошлое воскресенье, 22 октября.
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Школьница Алина Амосова вышла из дома еще в прошлое воскресенье, 22 октября.
По данным омской полиции, 14-летняя девочка ушла из дома по улице Герцена в вечернее время и не вернулась.
На вид ей 14−16 лет, рост 158−160 см, худощавая, овальное лицо, темные волосы средней длины,
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