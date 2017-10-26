В Омске уже пять дней не могут найти 14-летнюю девочку

Источник: 55.мвд.рф

По данным омской полиции, 14-летняя девочка ушла из дома по улице Герцена в вечернее время и не вернулась.

На вид ей 14−16 лет, рост 158−160 см, худощавая, овальное лицо, темные волосы средней длины, серо-зеленые глаза. Алина ушла в сиреневом пуховике, черных лосинах и черных ботинках.