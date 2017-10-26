Шестнадцать человек погибли на «печных» пожарах в Нижегородской области за девять месяцев текущего года

Согласно информации, в результате пожара огнём были повреждены 3 бани, личный жилой дом и дача на общей площади 100 кв. метров.

«Печные» пожары зарегистрированы в Вачском и Кстовском районах, Городце, г. о.г. Шахунья и в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. На пожарах никто не пострадал.

Причиной всех этих возгораний стали неисправности и нарушения при эксплуатации печей и дымоходов.

Согласно статистике за 9 месяцев 2017 года в Нижегородской области произошло 1922 пожара (это на 5,74% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Почти на 9,5% снизилось и общее число пожаров из-за нарушений правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей.