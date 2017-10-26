Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
12 симптомов рака груди: на что обратить внимание?
Светская хроника: в Москве с восхищением встретили Марину Вакт
На Украине связали теракт в Киеве с Кадыровым
Армен Джигарханян подал на развод
В шаге от реформ: как может измениться экономический курс Китая? Компартия разработала «идею о социализме с китайской спецификой для новой эры
Назван самый пересматриваемый фильм
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Кадры: Тина Канделаки пришла на бал в мини-юбке
Летучая вышла на подиум без нижнего белья в платье
Невестка Федора Бондарчука кардинально сменила имидж (фото)
Ольга Бузова затмила всех на показе дочери Кадырова (фото)
Ученые рассказали, зачем нужна ревность
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Фоторепортажи
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
12:51 (мск), источник: НТА-Приволжье

Шестнадцать человек погибли на «печных» пожарах в Нижегородской области за девять месяцев текущего года

Как сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области, за минувшие сутки в регионе произошло пять «печных» пожаров.

Согласно информации, в результате пожара огнём были повреждены 3 бани, личный жилой дом и дача на общей площади 100 кв. метров.

«Печные» пожары зарегистрированы в Вачском и Кстовском районах, Городце, г. о.г. Шахунья и в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. На пожарах никто не пострадал.

Причиной всех этих возгораний стали неисправности и нарушения при эксплуатации печей и дымоходов.

Согласно статистике за 9 месяцев 2017 года в Нижегородской области произошло 1922 пожара (это на 5,74% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Почти на 9,5% снизилось и общее число пожаров из-за нарушений правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей.

В то же время отмечен рост гибели людей на таких пожарах в два раза (за 9 месяцев 2017 года на «печных» пожарах погибли 16 человек, за аналогичный период в 2016 г. — 8).

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В театре Армена Джигарханяна проходят обыски
При взрыве в Киеве погибли два человека
Кремль прокомментировал доклад о воюющих на стороне ИГ россиянах
Патриарх рассказал, что впервые в жизни увидел бездомного в США
Пассажирский поезд столкнулся с военным грузовиком в Финляндии
Космические войска РФ испытали маневрирующий спутник перехвата
ГД одобрила блокировку сайтов нежелательных организаций без суда
Спорт
Унылый трофей. Что скорее всего выиграет «Спартак» Кубок России вновь оказался не нужен болельщикам
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото Коллегами актрисы по фильму стали Леа Ремини и Ванесса Энн Хадженс
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
Как и с чем носить каффы и объемные кольца (фото) Внимательно изучи 12 интересных комбинаций. Броские серьги и тонкие браслеты буквально созданы для холодов
Дети
Александр Малинин перестал общаться со своими детьми Знаменитый певец порвал все связи с дочерью и сыном от предыдущих браков.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь