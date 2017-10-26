Шестнадцать человек погибли на «печных» пожарах в Нижегородской области за девять месяцев текущего года
Как сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области, за минувшие сутки в регионе произошло пять «печных» пожаров.
Как сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области, за минувшие сутки в регионе произошло пять «печных» пожаров.
Согласно информации, в результате пожара огнём были повреждены 3 бани, личный жилой дом и дача на общей площади 100 кв. метров.
«Печные» пожары зарегистрированы в Вачском и Кстовском районах, Городце, г. о.г. Шахунья и в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. На пожарах никто не пострадал.
Причиной всех этих возгораний стали неисправности и нарушения при эксплуатации печей и дымоходов.
Согласно статистике за 9 месяцев 2017 года в Нижегородской области произошло 1922 пожара (это на 5,74% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
Почти на 9,5% снизилось и общее число пожаров
В то же время отмечен рост гибели людей на таких пожарах в два раза (за 9 месяцев 2017 года на «печных» пожарах погибли 16 человек, за аналогичный период в 2016 г. — 8).