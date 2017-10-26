На жительницу Владивостока напала собака
Сейчас женщина находится в больнице.
Сейчас женщина находится в больнице.
Во Владивостоке на женщину напала собака, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Инцидент произошел в доме по улице Космонавтов. По предварительной информации, женщина пенсионного возраста не смогла открыть дверь своей квартиры, где в этот момент на нее напал огромный пес. Соседи услышали крики женщины и бросились на помощь. Когда дверь все же удалось открыть, пенсионерка была доставлена в больницу.
Сейчас по фатку произошедшего полиция Владивостока проводит проверку.
«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сотрудники полиции опрашивают всех участников происшествия», — сообщили корреспонденту агентства в