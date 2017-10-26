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11:27 (мск), источник: РИАЦ

Жительница Волгоградской области получила 10 лет колонии за сбыт наркотиков

Приговором Алексеевского районного суда Волгоградской области 50-летняя Елена Сатклычева признана виновной в сбыте наркотических средств в крупном размере.

Источник: РИАЦ

Установлено, что женщина в ноябре 2016 года продала жителям Волгограда 400 грамм марихуаны. При этом в ходе осмотра ее дома сотрудниками правоохранительных органов было обнаружено и изъято 23 кг марихуаны, которую она также планировала продать.

— Свою вину Сатклычева полностью признала. Суд приговорил её 10 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — сообщили в пресс-службе облпрокуратуры. — Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

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