Жительница Волгоградской области получила 10 лет колонии за сбыт наркотиков

Установлено, что женщина в ноябре 2016 года продала жителям Волгограда 400 грамм марихуаны. При этом в ходе осмотра ее дома сотрудниками правоохранительных органов было обнаружено и изъято 23 кг марихуаны, которую она также планировала продать.