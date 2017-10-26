Главный редактор «Новой газеты» пообещал вооружить своих журналистов

«Главный редактор “Новой газеты” решил усилить безопасность своих журналистов. Им выдадут, в частности, травматическое оружие», — говорится в сообщении на сайте радиостанции.
В понедельник гражданин России и Израиля Борис Гриц ворвался в редакцию радиостанции «Эхо Москвы» и ударил журналистку Татьяну Фельгенгауэр ножом в горло. Суд арестовал подозреваемого. Гриц частично признал свою вину, заявив, что не собирался убивать ведущую.
Российские следователи намерены запросить у Израиля медицинскую документацию о Грице, который утверждал, что журналистка его «преследовала два месяца» через «телепатический контакт». Грицу назначена судебно-психиатрическая экспертиза.