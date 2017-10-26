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11:03 (мск), источник: РИА Новости

Главный редактор «Новой газеты» пообещал вооружить своих журналистов

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов пообещал выдать журналистам издания травматическое оружие, чтобы «усилить их безопасность». Такое заявление он сделал в эфире «Эха Москвы».

Источник: РИА Новости

«Главный редактор “Новой газеты” решил усилить безопасность своих журналистов. Им выдадут, в частности, травматическое оружие», — говорится в сообщении на сайте радиостанции.

В понедельник гражданин России и Израиля Борис Гриц ворвался в редакцию радиостанции «Эхо Москвы» и ударил журналистку Татьяну Фельгенгауэр ножом в горло. Суд арестовал подозреваемого. Гриц частично признал свою вину, заявив, что не собирался убивать ведущую.

Российские следователи намерены запросить у Израиля медицинскую документацию о Грице, который утверждал, что журналистка его «преследовала два месяца» через «телепатический контакт». Грицу назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

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