Число погибших при взрыве в Киеве увеличилось до двух

Источник: AP 2017

«Сейчас известно о пяти пострадавших, двое, к сожалению, погибшие. Насколько я понимаю, двое погибших — это охранник [депутата] Мосийчука и местный житель, который просто был рядом. Остальным ничего не угрожает, они находятся в больнице», — сказала она.

По словам Гитлянской, в настоящее время работает следственно-оперативная группа, куда помимо сотрудников СБУ вошли представители других правоохранительных органов.

«Рассматриваются все версии», — подчеркнула она.

Ранее в МВД Украины утверждали, что при взрыве пострадали пять человек, один из них позднее скончался. Погибшим оказался 30-летний охранник депутата Игоря Мосийчука.

Взрыв в Киеве произошел вечером в среду, 25 октября, на улице Мицкевича, у студии телеканала «Эспрессо». Когда из здания выходил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук вместе с охраной и политолог Виталий Бала, взорвался припаркованный у обочины мотоцикл.

Источник: AP 2017

МВД Украины возбудило по факту взрыва уголовное дело по статье «Теракт». Советник главы МВД Украины Антон Геращенко обвинил в организации взрыва российские спецслужбы. По его мнению, целью взрыва была дестабилизация общественно-политической обстановки на Украине на фоне протестов в Киеве.