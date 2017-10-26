Число погибших при взрыве в Киеве увеличилось до двух
Число жертв взрыва, произошедшего в Киеве 25 октября, увеличилось до двух человек. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.
Число жертв взрыва, произошедшего в Киеве 25 октября, увеличилось до двух человек. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.
«Сейчас известно о пяти пострадавших, двое, к сожалению, погибшие. Насколько я понимаю, двое погибших — это охранник [депутата] Мосийчука и местный житель, который просто был рядом. Остальным ничего не угрожает, они находятся в больнице», — сказала она.
По словам Гитлянской, в настоящее время работает
«Рассматриваются все версии», — подчеркнула она.
Ранее в МВД Украины утверждали, что при взрыве пострадали пять человек, один из них позднее скончался. Погибшим оказался 30-летний охранник депутата Игоря Мосийчука.
Взрыв в Киеве произошел вечером в среду, 25 октября, на улице Мицкевича, у студии телеканала «Эспрессо». Когда из здания выходил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук вместе с охраной и политолог Виталий Бала, взорвался припаркованный у обочины мотоцикл.
МВД Украины возбудило по факту взрыва уголовное дело по статье «Теракт». Советник главы МВД Украины Антон Геращенко обвинил в организации взрыва российские спецслужбы. По его мнению, целью взрыва была дестабилизация
Депутат Мосийчук позже рассказал, что возможные заказчики покушения на него «сидят в Москве, а исполнители — киевские». «Не исключено, что агентура среди патриотической среды», — отмечал он.