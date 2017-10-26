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11:18 (мск), источник: Югополис

На Кубани в ДТП пострадали 3 человека, в том числе ребенок

25 октября около пяти часов дня на автодороге «Тбилисская-Кропоткин» произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали 3 человека.

По предварительным данным, 44-летний водитель, управляя автомобилем Toyota, при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу Nissan под управлением 27-летней женщины, который двигался по главной дороге, в результате чего произошло столкновение.

В результате происшествия в Nissan были травмированы водитель и 4-летний ребенок, который находился в детском автокресле. В автомобиле Toyotaпострадала 56-летняя пассажирка.

Все пострадавшие были госпитализированы, сообщает «Югополису» пресс-служба УГИБДД по Краснодарскому краю.

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