На Кубани в ДТП пострадали 3 человека, в том числе ребенок

По предварительным данным, 44-летний водитель, управляя автомобилем Toyota, при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу Nissan под управлением 27-летней женщины, который двигался по главной дороге, в результате чего произошло столкновение.

В результате происшествия в Nissan были травмированы водитель и 4-летний ребенок, который находился в детском автокресле. В автомобиле Toyotaпострадала 56-летняя пассажирка.