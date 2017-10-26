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11:28 (мск), источник: Новый Калининград

Роспотребнадзор: в результате дезинфекции школы в Янтарном пострадали 107 детей

После дезинфекции от вшей школы Янтарного на «аллергические проявления» предъявили жалобы 107 учащихся младших классов. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора в ответ на информационный запрос.

В управлении пояснили, что 20 октября в указанной школе были организованы дезинсекционные мероприятия с привлечением для этих целей индивидуального предпринимателя, занимающегося данным видом деятельности.

«По результатам предварительной оценки установлено, что дезинсекционные мероприятия проведены с нарушением установленных требований: не обеспечен правильный выбор метода, препарата, не соблюдены требования по безопасности использования дезинфекционных средств. В отношении индивидуального предпринимателя назначена внеплановая проверка, заявление о согласовании ее проведения направлено в прокуратуру», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Одновременно управление уточняет, что данный вид деятельности не является лицензируемым. Выдача каких-либо разрешительных документов при начале осуществления такой деятельности законодательством не предусмотрена.

Напомним, что глава администрации Янтарного Алексей Заливатский в ходе телефонного разговора с корреспондентом «Нового Калининграда» пояснял, что обработка начальных классов от педикулеза была осуществлена по предписанию Санэпиднадзора.

«Там было указано — до 23 октября провести обработку. Была приглашена лицензированная организация, которая провела эту обработку. В понедельник дети вышли в эти классы. Некоторые из них обратились к учителям с жалобами на покраснение глаз, першение в горле. Вызвали педиатра, врачи осмотрели, кому-то дали противоаллергенное лекарство. Мы перестраховались и на всякий случай на два дня перевели детей на дистанционное обучение», — говорил Заливатский.

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