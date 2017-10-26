Роспотребнадзор: в результате дезинфекции школы в Янтарном пострадали 107 детей

В управлении пояснили, что 20 октября в указанной школе были организованы дезинсекционные мероприятия с привлечением для этих целей индивидуального предпринимателя, занимающегося данным видом деятельности.

«По результатам предварительной оценки установлено, что дезинсекционные мероприятия проведены с нарушением установленных требований: не обеспечен правильный выбор метода, препарата, не соблюдены требования по безопасности использования дезинфекционных средств. В отношении индивидуального предпринимателя назначена внеплановая проверка, заявление о согласовании ее проведения направлено в прокуратуру», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Одновременно управление уточняет, что данный вид деятельности не является лицензируемым. Выдача каких-либо разрешительных документов при начале осуществления такой деятельности законодательством не предусмотрена.

Напомним, что глава администрации Янтарного Алексей Заливатский в ходе телефонного разговора с корреспондентом «Нового Калининграда» пояснял, что обработка начальных классов от педикулеза была осуществлена по предписанию Санэпиднадзора.