Виновник ДТП в Хабаровске пытался скрыться на автоэвакуаторе

Ночью недалеко от остановки «Улица Большая» в Железнодорожном районе Хабаровска 33-летний водитель «Хонды Инсайт» попал в одиночную аварию. Шофер иномарки протаранил дорожное ограждение и попытался покинуть место ДТП до приезда автоинспекторов, сообщает портал «Губерния».

Полицейским шофер не звонил — их к месту аварии вызвал очевидец, который заподозрил автолюбителя в нетрезвом вождении. Виновник ДТП набрал на мобильном лишь номер службы эвакуации.

Автолюбитель рассказал инспекторам, что совсем недавно приехал в Хабаровск из Приморского края и еще плохо знает город. Это обстоятельство, по его словам, и стало причиной ДТП. Мужчина ехал по улице Промышленной со стороны Восточного шоссе и слишком поздно заметил, что на пересечении с Карла Маркса эта улица заканчивается.