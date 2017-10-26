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11:23 (мск), источник: Губерния онлайн

Виновник ДТП в Хабаровске пытался скрыться на автоэвакуаторе

Задержали нарушителя благодаря очевидцам.

Источник: Губерния онлайн

Ночью недалеко от остановки «Улица Большая» в Железнодорожном районе Хабаровска 33-летний водитель «Хонды Инсайт» попал в одиночную аварию. Шофер иномарки протаранил дорожное ограждение и попытался покинуть место ДТП до приезда автоинспекторов, сообщает портал «Губерния».

Полицейским шофер не звонил — их к месту аварии вызвал очевидец, который заподозрил автолюбителя в нетрезвом вождении. Виновник ДТП набрал на мобильном лишь номер службы эвакуации.

Когда «Хонду» уже увозили, автоэвакуатор остановили сотрудники ГИБДД. Застигнутый врасплох хозяин «Инсайта» вину признал.

Автолюбитель рассказал инспекторам, что совсем недавно приехал в Хабаровск из Приморского края и еще плохо знает город. Это обстоятельство, по его словам, и стало причиной ДТП. Мужчина ехал по улице Промышленной со стороны Восточного шоссе и слишком поздно заметил, что на пересечении с Карла Маркса эта улица заканчивается.

Гостю города придется оплатить восстановление муниципального имущества и понести ответственность за оставление места аварии.

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