Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
12 симптомов рака груди: на что обратить внимание?
Россиянина приговорили к трем годам за разговоры с пограничником
Что русского осталось на Аляске спустя 150 лет
Собчак ответила Поклонской о «необсуждаемом» статусе Крыма
В шаге от реформ: как может измениться экономический курс Китая? Компартия разработала «идею о социализме с китайской спецификой для новой эры
Назван самый пересматриваемый фильм
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
«Одна из его дочерей»: Собчак о фото с семьёй Путина
Танк РФ Т-72Б3 победил Азию и превзошел США - СМИ
Невестка Федора Бондарчука кардинально сменила имидж (фото)
Ольга Бузова затмила всех на показе дочери Кадырова (фото)
СМИ: Порошенко рассказал о планах установить «тризуб» над Кремлем
Миллиардер США начал кампанию по свержению Трампа
Кремль отреагировал на слова Собчак об «украинском» Крыме
Золотов назвал причину расстрела солдат в Чечне
Фоторепортажи
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
11:30 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае 76-летний мужчина убил сына ножом

Мужчины поссорились после совместного употребления спиртного.

В Пермском крае 76-летний мужчина убил сына ножом. Мужчины поссорились после совместного употребления спиртного.

В следственном комитете по Пермскому краю рассказали, что трагедия произошла 24 октября. В частном доме, расположенном в посёлке Широковский г. Губахи обнаружили тело 27-летнего местного жителя с явными признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве задержали 76-летнего отца молодого человека, которого ранее уже привлекали к уголовной ответственности за убийство.

Следователи выяснили, что накануне отец и сын вместе выпивали. Во время застолья возникла ссора и отец нанёс сыну удар ножом в живот. От полученного ранения молодой человек скончался. Пожилой человек спрятал и орудие убийства, и одежду потерпевшего со следами крови, а также выдвинул версию о том, что на сына напали неизвестные на улице. Однако его причастность к преступлению удалось доказать. Сейчас мужчина находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Как выглядят новые банкноты 200 и 2000 рублей?
В Финляндии пассажирский поезд столкнулся с БТР
Взрыв в центре Киева квалифицировали как теракт
Россию назвали основным поставщиком боевиков в ИГ
Патриарх рассказал, что впервые в жизни увидел бездомного в США
Россия поучаствует в строительстве аравийского «города будущего»
Космические войска РФ испытали маневрирующий спутник перехвата
Врачи рассказали о состоянии ведущей «Эха Москвы»
Спорт
УГ-трофей. Что скорее всего выиграет «Спартак» Кубок России и наш футбол – покойтесь с миром
Авто
СМИ узнали, каким будет новое поколение «Нивы» АВТОВАЗ хочет выйти на рынок массовых кроссоверов, поскольку спрос на традиционные внедорожники неуклонно снижается
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото Коллегами актрисы по фильму стали Леа Ремини и Ванесса Энн Хадженс
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
В моду вошли пуховики-одеяла (фото) Благодаря трендам на моду 1990-х объемные дутые куртки и пуховики стали очень популярными. Наконец-то желание выглядеть классно в холода не кажется чем-то невыполнимым
Дети
Александр Малинин перестал общаться со своими детьми Знаменитый певец порвал все связи с дочерью и сыном от предыдущих браков.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь