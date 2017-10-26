В Пермском крае 76-летний мужчина убил сына ножом

В следственном комитете по Пермскому краю рассказали, что трагедия произошла 24 октября. В частном доме, расположенном в посёлке Широковский г. Губахи обнаружили тело 27-летнего местного жителя с явными признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве задержали 76-летнего отца молодого человека, которого ранее уже привлекали к уголовной ответственности за убийство.

Следователи выяснили, что накануне отец и сын вместе выпивали. Во время застолья возникла ссора и отец нанёс сыну удар ножом в живот. От полученного ранения молодой человек скончался. Пожилой человек спрятал и орудие убийства, и одежду потерпевшего со следами крови, а также выдвинул версию о том, что на сына напали неизвестные на улице. Однако его причастность к преступлению удалось доказать. Сейчас мужчина находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.