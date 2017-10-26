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11:32 (мск), источник: Новости Перми

Перед судом предстанет водитель, устроивший ДТП с главным педиатром Прикамья

Авария, которая произошла этим летом в Добрянском районе, унесла жизнь пассажирки квадроцикла. Предполагаемый виновник ДТП в момент аварии был пьян.

В Прикамье направлено в суд уголовное дело против 26-летнего жителя Кунгурского района. Он обвиняется в совершении преступления по статье ««Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По информации краевой полиции, в июле 2017 года в деревне Гари обвиняемый, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, двигался на автомобиле Lada Vesta. В районе одного из домов он превысил безопасную скорость движения и врезался в двигавшийся в попутном направлении квадроцикл.

44-летний водитель квадроцикла — главный педиатр Пермского края — получил тяжелые травмы, а его 67-летняя пассажирка скончалась.

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