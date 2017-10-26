Перед судом предстанет водитель, устроивший ДТП с главным педиатром Прикамья

В Прикамье направлено в суд уголовное дело против 26-летнего жителя Кунгурского района. Он обвиняется в совершении преступления по статье ««Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».



По информации краевой полиции, в июле 2017 года в деревне Гари обвиняемый, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, двигался на автомобиле Lada Vesta. В районе одного из домов он превысил безопасную скорость движения и врезался в двигавшийся в попутном направлении квадроцикл.



44-летний водитель квадроцикла — главный педиатр Пермского края — получил тяжелые травмы, а его 67-летняя пассажирка скончалась.