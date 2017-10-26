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11:36 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинской области полицейский открыл огонь по «Газели» при задержании подозреваемого в кражах

В Челябинской области подозреваемый в кражах при задержании пытался скрыться от сотрудников полиции. Чтобы остановить автомобиль, полицейскому пришлось стрелять по колесам.

Об этом Накануне.RU сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками уголовного розыска совместно с ГИБДД ОМВД России по Сосновскому району Челябинской области установлен подозреваемый в совершении ряда преступлений имущественного характера, который при задержании попытался скрыться на автомашине “Газель”. Для остановки автомобиля полицейский применил огнестрельное оружие», — сообщила она.

Водитель не реагировал на требования инспектора ДПС остановиться, периодически выезжал на встречную полосу, создавая угрозу жизни и здоровью граждан. Сотруднику полиции пришлось несколько раз выстрелить по колесам автомобиля. Автомобиль остановился, а водитель попытался скрыться в лесу, где его задержали.

Ранее неоднократно судимого мужчину подозревают в совершении пяти краж из садовых домов. В его машине было обнаружено похищенное имущество. Ущерб, причиненный собственникам, превысил 250 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.

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