В Белореченске турист сбил с головы полицейского фуражку и растоптал ее

По предварительным данным, 31-летний житель Каменки Пензенской области ехал в поезде «Адлер — Новосибирск» в состоянии алкогольного опьянения, поэтому в Белореченске было принято решение снять его с рейса. Находясь на перроне вокзала, мужчина отказался идти в отдел полиции для составления административного протокола. Нарушитель порядка начал оскорблять полицейских, а также сбил с головы одного из правоохранителей форменную фуражку и растоптал ее.