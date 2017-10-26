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11:41 (мск), источник: Новая Кубань

В Белореченске турист сбил с головы полицейского фуражку и растоптал ее

Жителя Пензенской области оштрафовали за публичное оскорбление сотрудника правоохранительных органов.

Краснодар. 26 окт. — Новая Кубань. Инцидент произошел на железнодорожном вокзале Белореченска 25 июля этого года.

По предварительным данным, 31-летний житель Каменки Пензенской области ехал в поезде «Адлер — Новосибирск» в состоянии алкогольного опьянения, поэтому в Белореченске было принято решение снять его с рейса. Находясь на перроне вокзала, мужчина отказался идти в отдел полиции для составления административного протокола. Нарушитель порядка начал оскорблять полицейских, а также сбил с головы одного из правоохранителей форменную фуражку и растоптал ее.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил ему штраф в размере 15 тысяч рублей. Приговор в законную силу еще не вступил, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

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