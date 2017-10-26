Против судебного пристава в Калининграде возбудили 11 уголовных дел
В отношении бывшего судебного пристава возбуждено 11 уголовных дел. Об этом сообщает
В отношении бывшего судебного пристава возбуждено 11 уголовных дел. Об этом сообщает
На днях следственным отделом по Московскому району СУ СК России по Калининградской области в отношении бывшего сотрудника областной Службы судебных приставов возбуждено 11 уголовных дел.
24-летняя сотрудница, проработавшая в должности судебного
«В управлении Федеральной службы судебных приставов РФ по Калининградской области круглосуточно работает телефон доверия. По номеру
Ранее было известно о четырёх эпизодах. В феврале, апреле, мае и июне 2017 года женщина приняла от трёх должников по квитанционной книжке суммы 15 000, 19 800, 6000 и 4000 рублей. Эти деньги предназначались для оплаты штрафов ГИБДД. Всего пристав выдала квитанций на 38 800 рублей, занизив сумму поступивших от должников платежей до 18 800 тысяч.