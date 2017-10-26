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17:53 (мск), источник: Клопс.ru

Против судебного пристава в Калининграде возбудили 11 уголовных дел

В отношении бывшего судебного пристава возбуждено 11 уголовных дел. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Клопс.ru

На днях следственным отделом по Московскому району СУ СК России по Калининградской области в отношении бывшего сотрудника областной Службы судебных приставов возбуждено 11 уголовных дел.

24-летняя сотрудница, проработавшая в должности судебного пристава-исполнителя около двух лет, принимала оплату задолженностей по штрафам и исполнительскому сбору. Квитанции о погашении долга женщина выдавала оплатившим, но в корешках она указывала меньшие суммы. Деньги девушка забирала себе.

«В управлении Федеральной службы судебных приставов РФ по Калининградской области круглосуточно работает телефон доверия. По номеру 8 (4012) 69−38−83 любой житель области может лично сообщить о противоправных действиях судебных приставов, пожаловаться на неисполнение судебного решения либо внести свои предложения по совершенствованию работы управления», — пояснили в ведомстве.

Ранее было известно о четырёх эпизодах. В феврале, апреле, мае и июне 2017 года женщина приняла от трёх должников по квитанционной книжке суммы 15 000, 19 800, 6000 и 4000 рублей. Эти деньги предназначались для оплаты штрафов ГИБДД. Всего пристав выдала квитанций на 38 800 рублей, занизив сумму поступивших от должников платежей до 18 800 тысяч.

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