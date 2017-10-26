Против судебного пристава в Калининграде возбудили 11 уголовных дел

Источник: Клопс.ru

На днях следственным отделом по Московскому району СУ СК России по Калининградской области в отношении бывшего сотрудника областной Службы судебных приставов возбуждено 11 уголовных дел.

24-летняя сотрудница, проработавшая в должности судебного пристава-исполнителя около двух лет, принимала оплату задолженностей по штрафам и исполнительскому сбору. Квитанции о погашении долга женщина выдавала оплатившим, но в корешках она указывала меньшие суммы. Деньги девушка забирала себе.

«В управлении Федеральной службы судебных приставов РФ по Калининградской области круглосуточно работает телефон доверия. По номеру 8 (4012) 69−38−83 любой житель области может лично сообщить о противоправных действиях судебных приставов, пожаловаться на неисполнение судебного решения либо внести свои предложения по совершенствованию работы управления», — пояснили в ведомстве.