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11:51 (мск), источник: Вести - Воронеж

Адвокат Григорашенко заявила в воронежском суде о коррупции начальника отдела облпрокуратуры

Юрист переложила вину на прокурора Андрея Авдеева и пообещала «всю правду» от силовиков.

Источник: Вести - Воронеж

Адвокат Мария Григорашенко сделала в Левобережном районном суде перед оглашением приговора в четверг, 26 октября, сенсационное заявление. Об этом сообщила корреспондент «Вести-Воронеж» из зала суда.

Обвиняемая в обмане клиентов фактически признала, что начальника отдела прокуратуры Воронежской области Андрея Авдеева задержали после её признательных показаний. При этом Григорашенко передала журналистам свою позицию в письменном виде.

— Высокопоставленный сотрудник прокуратуры Воронежской области требовал от меня денежные средства за изменение меры пресечения моего доверителя и назначении условного наказания, а я, в свою очередь, передала его требования матери, — рассказала Мария Григорашенко журналистам. — Я благодарна силовым структурам за их оперативность и профессионализм по выявлению лица, причастного к данному уголовному делу… я смогла рассказать всю правду о коррупционных действиях начальника одного из отделов Воронежской областной прокуратуры, так как раньше находилась под страхом угроз с его стороны и требований о моём молчании.

Кроме того, Мария Григорашенко заявила, что «зелёный блокнот у неё — это миф». При этом у Андрея Авдеева якобы был синий блокнот.

О задержании Андрея Авдеева стало известно накануне, в среду, 25 октября. В региональном СУ СКР сообщили, что в отношении прокурора проводят проверку после заявление в отношении него о коррупции. В прокуратуре Воронежской области заявили о служебные проверки в отношении сотрудника.

Марию Григорашенко поймали с поличным оперативники ФСБ и следователи СКР после получения части денег — 350 тыс. рублей — в автомобиле у здания банка 11 мая 2016 года. Доказательства по делу Григорашенко стали поводом для отставки председателя Воронежского облсуда Виталия Богомолова и его заместителя Владимира Маслова. Сотрудники регионального УФСБ после этого отследили «коррупционные связи» высокопоставленных судей с адвокатскими конторами.

Согласно обвинению, адвокат покушалась на хищение денег у родителей своего клиента. Она защищала молодого человека, которого обвиняли в незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере. За деньги Мария Григорашенко пообещала его родителям добиться условного срока. Ради освобождения сына его родители продали недвижимость, взяли кредит, и передали защитнику деньги. Позднее адвокат потребовала у семьи парня еще 500 тыс. рублей. Таких денег у родных молодого человека уже не было, и они перестали верить адвокату, которая хотела все больше денег. Поэтому семья клиента заявила о действиях Григорашенко в правоохранительные органы.

Интересный получился и судебный процесс по делу Марии Григорашенко. В нём перед назначенными в сентябре прениями произошёл резкий поворот. Обвиняемая в обмане адвокат полностью изменила свою позицию во время последнего слова, которое должна была говорит перед тем, как суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора. В итоге подсудимая дала признательные показания. В связи с этим было возобновлено судебное следствие, стороны попросили у суда время на подготовку к новым прениям.

Изменить свою позицию на противоположную Мария Григорашенко могла, чтобы иметь шанс получить условный срок. Раскаяние и признание вины обычно является важным смягчающим обстоятельством. До этого Григорашенко отрицала, что виновна в преступлении. Её защита объясняла получение большой суммы у клиента гражданско-правовым договором.

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