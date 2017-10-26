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11:14 (мск), источник: Sputnik.md

Мужчину застрелили в Молдове во время охоты: случайность или убийство

КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. Двух жителей Чимишлии 25 и 27 лет задержали по подозрению в том, что они застрелили мужчину во время незаконной охоты.

Источник: Sputnik.md

Как сообщили в Генеральном инспекторате полиции, в четверг, 5 октября, в полицию поступило сообщение, что в лесопосадке на окраине села Мерень Чимишлийского района нашли тело 46-летнего жителя села Албина.

Оперативная группа выехала на место происшествия и установила, что он скончался от выстрела в голову. В итоге было принято решение открыть уголовное дело по части 1 статьи 145 УК РМ.

Расследование показало, что 30 сентября подозреваемые занимались браконьерством. Перепутав мужчину с животным, был произведен выстрел. Увидев, что они убили человека, подозреваемые покинули место происшествия.

Полиция считает произошедшее убийством по неосторожности.

Одного из подозреваемых арестовали на 72 часа. Второй находится на свободе. У них изъяли три охотничьих ружья, два из которых хранились незаконно.

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