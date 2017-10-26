В Омской области пропали четверо подростков

Как ранее сообщал «СуперОмск», дольше всех не могут найти 14-летнюю Амосову Алину, которая ушла из дома по ул. Герцена в Омске еще в прошлое воскресенье, 22 октября.

Остальные подростки пропали в среду, 25 октября.

Так, из детского спецучреждения на 5-й Кордной около 11:30 самовольно ушел и не вернулся 16-летний Кирилл Харлашин. На вид ему 15−16 лет, рост 160 см, короткие темные волосы. Ушел в черных брюках, темных туфлях и коричневой кофте.

В этот же день из общежития на той же улице — 5-й Кордной ушла 17-летняя студентка техникума Светлана Гапотина. На вид ей 17−18 лет, худощавая, серые глаза, темные волосы ниже плеч. Ушла в синей вязаной шапке, синей куртке, синих джинсах и черных ботинках.

Кроме того, жительница села Харино Омского района разыскивает свою 14-летнюю внучку Ксению Пихтурину. Рано утром девочка уехала из села в школу-интернат, расположенную на улице Энтузиастов в Омске и пропала. В школе она не появлялась. На вид Ксении 14 лет, рост 165−170 см, среднее телосложение, короткие кудрявые русые волосы, карие глаза. Ушла в черно-красной куртке, черной шапке, красных кедах, с разноцветным рюкзаком.