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11:38 (мск), источник: Югополис

На Кубани от действий организаторов финансовой пирамиды пострадали более 200 человек

Сумма причиненного гражданам ущерба составила более 140 миллионов рублей.

Первомайский районный суд Краснодара, согласившись с доказательствами, представленными государственным обвинителем, вынес приговор в отношении троих местных жителей. Они признаны виновными в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере.

В суде установлено, что 37-летний краснодарец разработал план и механизм систематического совершения хищения денежных средств граждан путем заключения договоров денежных займов с процентами. Исполнителями в преступной группе стали двое его знакомых — 46-летний мужчина и 35-летняя женщина.

В период с мая 2009 по 2010 год участники группы разработали схему по принципу финансовой пирамиды и зарегистрировали в Краснодаре на улице Красноармейской кооператив ООО «Ломбард Копилочка». После этого они разместили объявления в газетах «Ва-Банк» и «Из рук в руки», рекламирующие деятельность финансовой организации и обещающие высокий доход — от 36 до 60% годовых.

С обратившимися к ним гражданам они заключали договоры денежного займа, изначально не имея возможности и намерения выполнять взятые по ним обязательства.

По такому же принципу осуществляло свою деятельность с февраля 2013-го по июль 2014 года и ООО «Ломбард+Копилочка», где учредителями были два члена этой группы.

От действий мошенников пострадали более 200 человек, им причинен материальный ущерб на сумму не менее 140 млн рублей.

Суд с учетом позиции государственного обвинения, тяжести совершенного преступления назначил участникам наказание сроком от 6 до 4 лет лишения свободы. Всем осужденным предстоит отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, сообщает «Югополису» пресс-служба краевой прокуратуры.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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На Кубани от действий организаторов финансовой пирамиды пострадали более 200 человек
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