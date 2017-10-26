На Кубани от действий организаторов финансовой пирамиды пострадали более 200 человек
Сумма причиненного гражданам ущерба составила более 140 миллионов рублей.
Сумма причиненного гражданам ущерба составила более 140 миллионов рублей.
Первомайский районный суд Краснодара, согласившись с доказательствами, представленными государственным обвинителем, вынес приговор в отношении троих местных жителей. Они признаны виновными в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере.
В суде установлено, что 37-летний краснодарец разработал план и механизм систематического совершения хищения денежных средств граждан путем заключения договоров денежных займов с процентами. Исполнителями в преступной группе стали двое его знакомых — 46-летний мужчина и 35-летняя женщина.
В период с мая 2009 по 2010 год участники группы разработали схему по принципу финансовой пирамиды и зарегистрировали в Краснодаре на улице Красноармейской кооператив ООО «Ломбард Копилочка». После этого они разместили объявления в газетах «Ва-Банк» и «Из рук в руки», рекламирующие деятельность финансовой организации и обещающие высокий доход — от 36 до 60% годовых.
С обратившимися к ним гражданам они заключали договоры денежного займа, изначально не имея возможности и намерения выполнять взятые по ним обязательства.
По такому же принципу осуществляло свою деятельность с февраля 2013-го по июль 2014 года и ООО «Ломбард+Копилочка», где учредителями были два члена этой группы.
От действий мошенников пострадали более 200 человек, им причинен материальный ущерб на сумму не менее 140 млн рублей.
Суд с учетом позиции государственного обвинения, тяжести совершенного преступления назначил участникам наказание сроком от 6 до 4 лет лишения свободы. Всем осужденным предстоит отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, сообщает «Югополису»
Приговор пока не вступил в законную силу.