СК начал проверку случая с провалом пола под участниками хоррор-квеста
Столичное управление Следственного комитета России начало доследственную проверку информацию о получении телесных повреждений участниками одной из
Столичное управление Следственного комитета России начало доследственную проверку информацию о получении телесных повреждений участниками одной из
В сообщении СК подчеркивается, что, по данным СМИ, группа из восьми человек во время прохождения
В настоящее время выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям организаторов