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11:42 (мск), источник: РБК

СК начал проверку случая с провалом пола под участниками хоррор-квеста

Столичное управление Следственного комитета России начало доследственную проверку информацию о получении телесных повреждений участниками одной из квест-игр.

В сообщении СК подчеркивается, что, по данным СМИ, группа из восьми человек во время прохождения хоррор-квеста провалилась вниз на этаж ниже, в результате чего трое из участников игры с ушибами были госпитализированы.

В настоящее время выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Столичное управление Следственного комитета России

«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям организаторов квест-игры на предмет создания и обеспечения условий личной безопасности участников во время проведения развлекательного мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении СК.

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