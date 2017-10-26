Тела двух рабочих нашли в колодце в Шелеховском районе

В Шелеховском районе СКР начал проверку по факту гибели двух рабочих 54 и 59 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Трагедия произошла 25 октября в поселке Большой Луг. По улице Ленинская в колодце нашли тела двух мужчин. Выяснилось, что днем слесари одного из предприятий региона самостоятельно устраняли протечку: откачивали воду из колодца. Когда рабочие спустились вниз, они включили помпу, выделяющую угарный газ. По версии следствия, смерть мужчин могла наступить из-за отравления угарным газом.