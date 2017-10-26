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11:56 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии изменен приговор бывшему полицейскому

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Башкирии бывшему заместителю начальника районного отдела полиции изменен приговор.

Суд вынес обвинительный приговор 42-летнему бывшему заместителю начальника отдела — начальнику отделения по экономической безопасности межрайонного отдела по экономической безопасности и противодействия коррупции. Отдел курировал работу в городах Октябрьский, Белебей.

Как пояснили в Следкоме, следствием и судом установлено, что весной 2014 года полицейский дал взаймы своему знакомому 250 тысяч рублей. Знакомый в оговоренный срок деньги не вернул. 17 февраля 2015 года заместитель начальника отдела вызвал знакомого в свой служебный кабинет и потребовал от него возврата долга, затем нанес не менее 4 ударов руками по голове и не менее 10 по телу, причинив легкий вред здоровью потерпевшего, при этом угрожая убийством, причинением тяжкого вреда здоровью.

Потерпевший пообещал передать злоумышленнику 300 тысяч рублей. Полицейский в течение недели с угрозами звонил и напоминал о необходимости передачи денег. Потерпевший сообщил о случившемся в правоохранительные органы. Днем 25 февраля 2015 года на одной из улиц города Белебея при получении 300 тысяч рублей Шекибаев был задержан сотрудниками УФСБ России по Республики Башкортостан. Впоследствии он был уволен из органов.

Определением апелляционной инстанции ему назначено по совокупности преступлений 1 год и 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

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