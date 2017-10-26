Пропавшую в Воронежской области 66-летнюю женщину нашли живой
Валентина Долгих гостила у знакомого в Воробьевском районе.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Валентина Долгих гостила у знакомого в Воробьевском районе.
Валентину Долгих, которая пропала в Калаче в начале октября, нашли живой. Женщина находилась на территории Воробьевского района. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в отделе МВД России по Калачеевскому району в четверг, 26 октября.
Женщина ушла из дома 12 октября и не вернулась. По словам полицейских, пенсионерка гостила у знакомого в Воробьевском районе.