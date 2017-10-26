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13:12 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Пропавшую в Воронежской области 66-летнюю женщину нашли живой

Валентина Долгих гостила у знакомого в Воробьевском районе.

Валентину Долгих, которая пропала в Калаче в начале октября, нашли живой. Женщина находилась на территории Воробьевского района. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в отделе МВД России по Калачеевскому району в четверг, 26 октября.

Женщина ушла из дома 12 октября и не вернулась. По словам полицейских, пенсионерка гостила у знакомого в Воробьевском районе.

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