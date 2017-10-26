Пропавшую в Воронежской области 66-летнюю женщину нашли живой

Валентину Долгих, которая пропала в Калаче в начале октября, нашли живой. Женщина находилась на территории Воробьевского района. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в отделе МВД России по Калачеевскому району в четверг, 26 октября.