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11:54 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

16 турбаз в Ольхонском районе Приангарья нанесли ущерб природе в 13 млн рублей

СК возбудил уголовные дела по фактам загрязнения окружающей среды.

Источник: IrkutskMedia.ru

16 туристических баз в Ольхонском районе Иркутской области нанесли ущерб природной территории в 13 млн рублей. Эхирит-Булагатский межрайонный следственный отдел СУ СКР по региону возбудил уголовные дела за захоронение и иное обращение отходов, повлекшее загрязнение окружающей среды. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, в районе 16-ти турбаз, находящихся в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, обнаружено несанкционированное размещение отходов из выгребных ям и жидких коммунальных отходов неканализованных объектов водопотребления, относящихся к четвертому классу опасности.

«Общая площадь загрязнения составила 870 кв. метров, а общая сумма ущерба — более 13 млн рублей. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступлений», — отметили в ведомстве.

Расследование 16-ти уголовных дел продолжается.

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