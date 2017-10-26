16 турбаз в Ольхонском районе Приангарья нанесли ущерб природе в 13 млн рублей
СК возбудил уголовные дела по фактам загрязнения окружающей среды.
СК возбудил уголовные дела по фактам загрязнения окружающей среды.
16 туристических баз в Ольхонском районе Иркутской области нанесли ущерб природной территории в 13 млн рублей.
По версии следствия, в районе 16-ти турбаз, находящихся в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, обнаружено несанкционированное размещение отходов из выгребных ям и жидких коммунальных отходов неканализованных объектов водопотребления, относящихся к четвертому классу опасности.
«Общая площадь загрязнения составила 870 кв. метров, а общая сумма ущерба — более 13 млн рублей. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступлений», — отметили в ведомстве.
Расследование 16-ти уголовных дел продолжается.