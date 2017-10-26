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14:53 (мск), источник: Sputnik.by

Девушка в Гродно сняла эксгибициониста на видео и сдала милиции

МИНСК, 26 окт — Sputnik. Сотрудники Берестовицкого РОВД задержали эксгибициониста, который демонстрировал половые органы пассажирам в общественном транспорте, сообщили Sputnik в четверг в УВД Гродненского облисполкома.

Источник: Sputnik.by

По информации милиции, ранее задержанный — житель деревни Остаповщина Берестовицкого района — уже дважды привлекался за подобное: за «обнаженку» в магазине и на железнодорожном вокзале в областном центре.

«В общественном транспорте злоумышленнику понравилась представительница слабого пола. Мужчина решил, что девушки любят отчаянных парней, и для того, чтобы привлечь внимание, стал демонстрировать свои половые органы», — сказали в УВД.

В управлении также сообщили, что девушка не растерялась — она сняла происходящее в автобусе на мобильный, а затем передала запись правоохранителям.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство).

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