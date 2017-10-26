Девушка в Гродно сняла эксгибициониста на видео и сдала милиции

Источник: Sputnik.by

По информации милиции, ранее задержанный — житель деревни Остаповщина Берестовицкого района — уже дважды привлекался за подобное: за «обнаженку» в магазине и на железнодорожном вокзале в областном центре.

«В общественном транспорте злоумышленнику понравилась представительница слабого пола. Мужчина решил, что девушки любят отчаянных парней, и для того, чтобы привлечь внимание, стал демонстрировать свои половые органы», — сказали в УВД.

В управлении также сообщили, что девушка не растерялась — она сняла происходящее в автобусе на мобильный, а затем передала запись правоохранителям.