В убийстве подростка в волгоградской школе признался его одноклассник

Источник: РИА Новости

Пятнадцатилетнего мальчика уже допросили, он написал явку с повинной и рассказал об обстоятельствах трагедии, которая произошла накануне днем.

По словам подростка, все произошло случайно, когда на перемене он показывал друзьям нож. В тот момент, когда оружие было в руках у погибшего, он якобы случайно толкнул его. Тот получил смертельное ранение в сердце. После этого школьник, по собственным словам, выкинул нож на улице.

При этом в аппарате регионального омбудсмена произошедшее назвали несчастным случаем: «Подросток играл с ножом, принесенным в школу, и причинил себе телесные повреждения, после чего потерял сознание».