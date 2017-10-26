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12:09 (мск), источник: РИА Новости

В убийстве подростка в волгоградской школе признался его одноклассник

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 окт — РИА Новости. Одноклассник подростка, которого нашли мертвым в туалете волгоградской школы, признался в его убийстве, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК Наталия Куницкая.

Источник: РИА Новости

Пятнадцатилетнего мальчика уже допросили, он написал явку с повинной и рассказал об обстоятельствах трагедии, которая произошла накануне днем.

По словам подростка, все произошло случайно, когда на перемене он показывал друзьям нож. В тот момент, когда оружие было в руках у погибшего, он якобы случайно толкнул его. Тот получил смертельное ранение в сердце. После этого школьник, по собственным словам, выкинул нож на улице.

При этом в аппарате регионального омбудсмена произошедшее назвали несчастным случаем: «Подросток играл с ножом, принесенным в школу, и причинил себе телесные повреждения, после чего потерял сознание».

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Уголовное дело расследуется по статье об убийстве, которая предполагает до 15 лет заключения. По закону подростки не могут быть осуждены за убийство более чем на 10 лет.

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