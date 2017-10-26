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12:13 (мск), источник: Nakanune.ru

«Поджигатель» екатеринбургского ККТ «Космос» признан невменяемым

Следственный комитет завершил работу по уголовному делу о поджоге входной группы киноконцертного театра «Космос» в Екатеринбурге. Предполагаемый поджигатель признан невменяемым. Как сообщил ..

nakanune.ru">Накануне.RU руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области Сергей Мальцев, обвиняемым по делу является 39-летний житель Ирбита: ему вменяется умышленное уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба, совершенное путем поджога.

«В ходе расследования уголовного дела установлено, что ранним утром 4 сентября 2017 года обвиняемый, управляя автомобилем УАЗ, въехал во входную группу указанного киноконцертного театра, повредив ее конструкции, после чего, выйдя из автомобиля, при помощи источника открытого огня совершил поджог автомобиля. Возгорание автомашины повлекло за собой распространение огня на входную группу киноконцертного театра, в результате чего учреждению был причинен значительный ущерб», — напомнил Сергей Мальцев.

В тот же день мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов: его «взяли» в больнице, куда он обратился за помощью в связи с полученными ожогами.

«По уголовному делу в кратчайшие сроки следователями СКР при оперативном сопровождении сотрудников ФСБ и полиции проделан значительный объем мероприятий, позволивших установить причастность 39-летнего гражданина к инкриминируемому ему деянию. Согласно заключению судебной комиссионной психолого-психиатрической экспертизы, гражданин признан невменяемым, в связи с чем не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и не мог руководить ими», — отметил представитель Следственного комитета.

Предполагаемый поджигатель на митинге против «Матильды».

Он добавил, что в ближайшее время уголовное дело с постановлением о передаче его в суд для применения к мужчине принудительной меры медицинского характера будет направлено в прокуратуру Свердловской области.

Напомним, ранее сообщалось, что одним из мотивов, который толкнул мужчину на поджог «Космоса», мог быть протест против фильма «Матильда» Алексея Учителя, который сегодня выходит в прокат по всей России, в том числе и в Екатеринбуге.

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