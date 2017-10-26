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16:23 (мск), источник: Деловое сообщество

Ростовчанин пытался откупить сына от следствия за 100 тысяч рублей

Следственный отдел по Железнодорожному району Ростова СУ СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Дача взятки» в отношении 51-летнего мужчины.

По данным правоохранителей, в сентябре текущего года он предложил, а затем и передал сотруднику полиции взятку в размере 100 тысяч рублей за содействие в прекращении административного ареста в отношении его сына, который был задержан за незаконное хранение наркотиков.

Злоумышленника задержали с поличным в момент передачи денег.

Сейчас по данному уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, все обстоятельства преступления устанавливаются.

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