Жертва снега: девушка-водитель погибла под Минском в ДТП с автобусом

Авария произошла около 07:35 четверга на 6-м километре автодороги Новый Двор — Михановичи — Пятевщина.

«Водитель, управляя автомобилем Ford Focus, не учла погодные условия, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автобусом Renault», — сказала Сильченко.

По словам представителя ГАИ, 31-летняя водитель, находившаяся за рулем Ford, скончалась на месте.