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12:25 (мск), источник: Sputnik.by

Жертва снега: девушка-водитель погибла под Минском в ДТП с автобусом

МИНСК, 26 окт — Sputnik. Девушка-водитель погибла в результате лобового столкновения с автобусом Renault в Минском районе, сообщила Sputnik в четверг старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Минского РУВД Екатерина Сильченко.

Авария произошла около 07:35 четверга на 6-м километре автодороги Новый Двор — Михановичи — Пятевщина.

«Водитель, управляя автомобилем Ford Focus, не учла погодные условия, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автобусом Renault», — сказала Сильченко.

По словам представителя ГАИ, 31-летняя водитель, находившаяся за рулем Ford, скончалась на месте.

Сильченко уточнила, что она была пристегнута ремнем безопасности, а на автомобиле были установлены зимнее шины. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

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