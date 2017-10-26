Жертва снега: девушка-водитель погибла под Минском в ДТП с автобусом
МИНСК, 26 окт — Sputnik.
МИНСК, 26 окт — Sputnik.
Авария произошла около 07:35 четверга на 6-м километре автодороги Новый Двор — Михановичи — Пятевщина.
«Водитель, управляя автомобилем Ford Focus, не учла погодные условия, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автобусом Renault», — сказала Сильченко.
По словам представителя ГАИ, 31-летняя водитель, находившаяся за рулем Ford, скончалась на месте.
Сильченко уточнила, что она была пристегнута ремнем безопасности, а на автомобиле были установлены зимнее шины. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.