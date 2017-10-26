Следствие рассказало подробности дела экстрадированного из Хорватии бизнесмена Вадима Лунгина

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Уже установлено, что двое минчан, 1960 и 1963 годов рождения, без регистрации строили дома на территории усадебной застройки Минска. По всем признакам они могут быть отнесены к многоквартирным. Но бизнесмены выдавали их за двух-, четырехквартирные блокированные дома. И реализовывали квартиры под видом долей в праве собственности.

— Ими приобретались ветхие жилые дома и земельные участки на указанных территориях, организовывался снос приобретенных домов и возведение двух-, трехэтажных домов с последующей реализацией в них жилых помещений. При этом каждое из жилых помещений содержало в себе все необходимые признаки отдельной квартиры, — рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Установлено 18 фактов строительства незаконной недвижимости. Объекты возводились в период с 1999 по 2014 год. Общий доход предпринимательской деятельности оценен примерно в 1,8 миллиона белорусских рублей.

— Двое фигурантов уголовного дела до его возбуждения выехали за пределы страны и скрылись от правоохранительных органов. 13 августа 2017 года один из обвиняемых был задержан в Хорватии. Вскоре его выдали Беларуси, — уточнила Юлия Гончарова.