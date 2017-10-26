Причины гибели рыбы в реке Сарысу выясняют в Карагандинской области

Мужчина опубликовал три видеоролика, на которых сняты мертвая рыба в воде. Руководство расположенного рядом завода АО «Жалтырбулак» опровергает, что сбрасывает в реку кислоту.



«Предприятие АО “Жалтырбулак” находится от реки Сарысу на расстоянии более 100 километров. Предприятие не использует в производстве кислоту. Сброса сточных вод в природные водоемы и на рельеф местности нет, так как в производстве не используется оборотная вода. Применяется замкнутый цикл производства. Отчеты по мониторингу воды, почвы предоставляются в департамент экологии согласно требованиям экологического законодательства», — сообщили в акционерном обществе.



Сотрудники департамента экологии и территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира выехали на место.



«В настоящее время департаментом для выяснения обстоятельств и отбора проб воды с реки Сарысу направлены специалисты отдела государственного экологического контроля и отдела лабораторно-аналитического контроля. Специалисты выехали совместно с карагандинской областной территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира», — сообщили в пресс-службе департамента экологии.