Причины гибели рыбы в реке Сарысу выясняют в Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Рыбаки Улытауского района Карагандинской области обнаружили в реке Сарысу сотню мертвых рыб, передает корреспондент МИА «Казинформ».
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Рыбаки Улытауского района Карагандинской области обнаружили в реке Сарысу сотню мертвых рыб, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В Карагандинской области россияне и белорусы построили завод по добыче золота и серебра, а кислоту сбрасывают в самую большую речку нашего региона Сарысу! Все затравили!» — пишет пользователь Facebook Александр Галаев.
Мужчина опубликовал три видеоролика, на которых сняты мертвая рыба в воде. Руководство расположенного рядом завода АО «Жалтырбулак» опровергает, что сбрасывает в реку кислоту.
«Предприятие АО “Жалтырбулак” находится от реки Сарысу на расстоянии более 100 километров. Предприятие не использует в производстве кислоту. Сброса сточных вод в природные водоемы и на рельеф местности нет, так как в производстве не используется оборотная вода. Применяется замкнутый цикл производства. Отчеты по мониторингу воды, почвы предоставляются в департамент экологии согласно требованиям экологического законодательства», — сообщили в акционерном обществе.
Сотрудники департамента экологии и территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира выехали на место.
«В настоящее время департаментом для выяснения обстоятельств и отбора проб воды с реки Сарысу направлены специалисты отдела государственного экологического контроля и отдела