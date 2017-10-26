Источник: полиция пришла с обысками в театр Армена Джигарханяна в Москве
В театре сообщили, что здание заблокировано, люди не могут выйти на связь.
В театре сообщили, что здание заблокировано, люди не могут выйти на связь.
МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Полиция проводит обыски в театре народного артиста СССР Армена Джигарханяна на Ломоносовском проспекте в Москве. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
«В настоящее время в Московский драматический театр Джигарханяна пришли сотрудники МВД, которые проводят обыски и выемку документов», — сказал собеседник агентства, не уточнив, с чем именно связаны следственные действия.
Ранее сообщалось, что сам актер подал заявление в столичную полицию о похищении у него общегражданского паспорта. Как отмечали в
В свою очередь заведующая литературной частью театра Наталья Корнеева сообщила ТАСС, что «произошел рейдерский захват уже полицией». «Те, кто в театре, заблокированы и не могут выйти на связь. Там идут обыски», — сказала она.