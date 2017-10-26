Источник: полиция пришла с обысками в театр Армена Джигарханяна в Москве

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Полиция проводит обыски в театре народного артиста СССР Армена Джигарханяна на Ломоносовском проспекте в Москве. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«В настоящее время в Московский драматический театр Джигарханяна пришли сотрудники МВД, которые проводят обыски и выемку документов», — сказал собеседник агентства, не уточнив, с чем именно связаны следственные действия.

Ранее сообщалось, что сам актер подал заявление в столичную полицию о похищении у него общегражданского паспорта. Как отмечали в пресс-службе ГУ МВД по Москве, по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 325 УК РФ («Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия»).