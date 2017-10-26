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12:37 (мск), источник: ТАСС

Источник: полиция пришла с обысками в театр Армена Джигарханяна в Москве

В театре сообщили, что здание заблокировано, люди не могут выйти на связь.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Полиция проводит обыски в театре народного артиста СССР Армена Джигарханяна на Ломоносовском проспекте в Москве. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

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«В настоящее время в Московский драматический театр Джигарханяна пришли сотрудники МВД, которые проводят обыски и выемку документов», — сказал собеседник агентства, не уточнив, с чем именно связаны следственные действия.

Ранее сообщалось, что сам актер подал заявление в столичную полицию о похищении у него общегражданского паспорта. Как отмечали в пресс-службе ГУ МВД по Москве, по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 325 УК РФ («Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия»).

В свою очередь заведующая литературной частью театра Наталья Корнеева сообщила ТАСС, что «произошел рейдерский захват уже полицией». «Те, кто в театре, заблокированы и не могут выйти на связь. Там идут обыски», — сказала она.

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Во время загрузки произошла ошибка.
09:27 (мск)© Ньюстюб
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