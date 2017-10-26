Несовершеннолетняя пермская модель была госпитализирована в Шанхае
Влада Дзюба, которая до недавнего времени покоряла китайские подиумы, была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Точные причины плохого самочувствия девочки пока неизвестны.
Влада Дзюба, которая до недавнего времени покоряла китайские подиумы, была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Точные причины плохого самочувствия девочки пока неизвестны.
25 октября в Шанхае в больницу была срочно доставлена 14-летняя модель из Перми Влада Дзюба. У нее поднялась температура. По информации источников, состояние девочки оценивается как тяжелое, возможно у подростка интоксикация.
В ближайшее время мама девочки собирается прилететь в Шанхай.