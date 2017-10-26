Несовершеннолетняя пермская модель была госпитализирована в Шанхае

25 октября в Шанхае в больницу была срочно доставлена 14-летняя модель из Перми Влада Дзюба. У нее поднялась температура. По информации источников, состояние девочки оценивается как тяжелое, возможно у подростка интоксикация.



В ближайшее время мама девочки собирается прилететь в Шанхай.