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13:14 (мск), источник: Новости Перми

Несовершеннолетняя пермская модель была госпитализирована в Шанхае

Влада Дзюба, которая до недавнего времени покоряла китайские подиумы, была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Точные причины плохого самочувствия девочки пока неизвестны.

25 октября в Шанхае в больницу была срочно доставлена 14-летняя модель из Перми Влада Дзюба. У нее поднялась температура. По информации источников, состояние девочки оценивается как тяжелое, возможно у подростка интоксикация.

В ближайшее время мама девочки собирается прилететь в Шанхай.

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