Глава Следственного комитета РФ Бастрыкин взял на контроль проверку по факту избиения подростка в Омске
Дракой воспитанников омской
Дракой воспитанников омской
Сегодня председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил поставить на контроль в центральном аппарате проверки по поводу четырёх случаев нарушения прав социально незащищённых россиян. Среди них — избиение четырьмя воспитанниками своего 13-летнего соседа по комнате за сломанные наушники.
Светлана Петренко, официальный представитель СКР:
— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил тщательно проверить все указанные факты и при наличии оснований дать объективную правовую оценку действиям всех лиц. Кроме того, центральному аппарату поручено взять на контроль проведение проверок следственными управлениями СК России, а также проконтролировать результаты расследования уголовного дела.
Также Бастрыкин поставил на контроль доследственные проверки в Крыму (там продали дом вместе с пенсионеркой-ветераном) и в Ставропольском крае (где сняли с очереди на квартиру живущую в бараке семью с инвалидом), а также расследование уголовного дела о гибели 90-летней пенсионерки в больнице Архангельской области.