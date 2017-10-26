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13:13 (мск), источник: Om1.ru

Глава Следственного комитета РФ Бастрыкин взял на контроль проверку по факту избиения подростка в Омске

Дракой воспитанников омской школы-интерната № 5 заинтересовались в центральном аппарате федерального Следкома.

Сегодня председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил поставить на контроль в центральном аппарате проверки по поводу четырёх случаев нарушения прав социально незащищённых россиян. Среди них — избиение четырьмя воспитанниками своего 13-летнего соседа по комнате за сломанные наушники.

Светлана Петренко, официальный представитель СКР:

 — Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил тщательно проверить все указанные факты и при наличии оснований дать объективную правовую оценку действиям всех лиц. Кроме того, центральному аппарату поручено взять на контроль проведение проверок следственными управлениями СК России, а также проконтролировать результаты расследования уголовного дела.

Также Бастрыкин поставил на контроль доследственные проверки в Крыму (там продали дом вместе с пенсионеркой-ветераном) и в Ставропольском крае (где сняли с очереди на квартиру живущую в бараке семью с инвалидом), а также расследование уголовного дела о гибели 90-летней пенсионерки в больнице Архангельской области.

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