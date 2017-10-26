Глава Следственного комитета РФ Бастрыкин взял на контроль проверку по факту избиения подростка в Омске

Сегодня председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил поставить на контроль в центральном аппарате проверки по поводу четырёх случаев нарушения прав социально незащищённых россиян. Среди них — избиение четырьмя воспитанниками своего 13-летнего соседа по комнате за сломанные наушники.

Светлана Петренко, официальный представитель СКР:

— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил тщательно проверить все указанные факты и при наличии оснований дать объективную правовую оценку действиям всех лиц. Кроме того, центральному аппарату поручено взять на контроль проведение проверок следственными управлениями СК России, а также проконтролировать результаты расследования уголовного дела.