У жителя Воронежа среди бела дня силой отобрали «Форд Фокус»
Злоумышленника, подозреваемого в этом преступлении, задержали.
Злоумышленника, подозреваемого в этом преступлении, задержали.
28-летний воронежец обратился в полицию с заявлением о том, что он стал жертвой грабежа. ЧП произошло 30 сентября 2017 года около полдвенадцатого дня на проспекте Патриотов. У продавца машины отобрали его «Форд Фокус». Причем сделано это было с применением насилия.
«36-летний горожанин, которого подозревают в этом преступлении, был задержан в Северном микрорайоне, — рассказали в МВД. — Он скрывался дома у своей знакомой».
В отделе полиции злоумышленник сообщил, что на преступление пошел, так как ему были нужны деньги. В интернете увидел объявление о продаже иномарки. И ограбил владельца «Форда». Машину сейчас ищут. По факту грабежа возбуждено дело. Воронежцу светит от шести до двенадцати лет тюрьмы.