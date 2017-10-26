У жителя Воронежа среди бела дня силой отобрали «Форд Фокус»

Источник: Новости Воронежа

28-летний воронежец обратился в полицию с заявлением о том, что он стал жертвой грабежа. ЧП произошло 30 сентября 2017 года около полдвенадцатого дня на проспекте Патриотов. У продавца машины отобрали его «Форд Фокус». Причем сделано это было с применением насилия.

«36-летний горожанин, которого подозревают в этом преступлении, был задержан в Северном микрорайоне, — рассказали в МВД. — Он скрывался дома у своей знакомой».