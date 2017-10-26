В Кремле усомнились в достоверности доклада о воюющих на стороне ИГ россиянах
Согласно данным Soufan Group, россияне лидируют по численности среди иностранцев, воюющих на стороне террористов в Сирии.
Согласно данным Soufan Group, россияне лидируют по численности среди иностранцев, воюющих на стороне террористов в Сирии.
Москва. 26 октября. INTERFAX.RU — В Кремле подвергли сомнению доклад американской консалтинговой компании Soufan Group, согласно которому россияне лидируют по численности среди иностранцев, воюющих на стороне террористов в Сирии, однако признали, что угроза возвращения боевиков на родину существует.
Мы никак не оцениваем результаты этого доклада. Мы не совсем понимаем, насколько можно доверять приведенным данным, на основе чего они подготовлены и какими источниками информации располагает эта организация.
«Мы, скорее, склонны подвергать сомнению достоверность этой информации», — подчеркнул Песков.
Вместе с тем он напомнил, что, принимая решение о начале операции в Сирии по просьбе легитимных властей, президент РФ Владимир Путин говорил, что, «помимо борьбы с терроризмом, РФ преследует цели защиты собственной безопасности, исходя из того, что несколько тысяч выходцев из России, в том числе с Северного Кавказа, по данным нашей разведки, находятся на территориях, тогда подконтрольных ИГ (запрещена в России — ИФ)».
«Скорее, я вас призываю вспомнить эти слова президента РФ», — отметил
На просьбу прокомментировать данные доклада о том, что в РФ вернулось порядка 400 боевиков, Песков сказал: «Я опять же подвергну сомнению эти цифры, но также хочу напомнить, что на самых разных уровнях отмечалась потенциальная опасность, что люди, примкнувшие к террористам, будут возвращаться на родину, а именно в Россию».
«Это представляет опасность, и об этом хорошо известно нашим спецслужбам. Противодействие этой потенциальной угрозе является одним из приоритетов», — подчеркнул он.