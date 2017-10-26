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12:55 (мск), источник: ИА Башинформ

Верховный суд Башкирии отправил под домашний арест экс-директора ОАО «Белсталь»

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Верховный суд РБ отправил под домашний арест бывшего генерального директора Открытого акционерного общества «Белсталь», обвиняемого в невыплате зарплаты работникам и мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, за период с апреля по июль текущего года, руководство завода, зная о задолженности перед работниками не выплачивало порядка пяти миллионов рублей зарплаты более чем 200 сотрудникам.

При этом на счетах предприятия было больше 12 миллионов, которые направлялись на развитие бизнеса и получение прибыли гендиректором.

Кроме того, 46-летний экс-руководитель продал более 10 единиц автомобильной и специальной техники предприятия на сумму свыше восьми миллионов рублей, а деньги в кассу не внес.

Как сообщает Следственный комитет по РБ, в настоящее время произведен частичный расчет с некоторыми работниками. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений продолжаются, а также проводится работа по погашению задолженности.

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