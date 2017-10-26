Верховный суд Башкирии отправил под домашний арест экс-директора ОАО «Белсталь»

По версии следствия, за период с апреля по июль текущего года, руководство завода, зная о задолженности перед работниками не выплачивало порядка пяти миллионов рублей зарплаты более чем 200 сотрудникам.

При этом на счетах предприятия было больше 12 миллионов, которые направлялись на развитие бизнеса и получение прибыли гендиректором.

Кроме того, 46-летний экс-руководитель продал более 10 единиц автомобильной и специальной техники предприятия на сумму свыше восьми миллионов рублей, а деньги в кассу не внес.