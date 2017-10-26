Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Президент ФРГ после переговоров с Путиным назвал "открытые раны"
Собчак лишила Медведева лидерства в рейтинге недоверия
Собчак ответила Поклонской о «необсуждаемом» статусе Крыма
#Это был я: мужчины в соцсетях признаются в насилииБолезненная тема сексуальных домогательств была поднята в связи со скандалом вокруг Харви Вайнштейна
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Нежные чувства: 55-летняя Свиридова вышла в свет с мужем - СМИ
Тина Канделаки пришла в мини-юбке на бал - кадры
Шарапова в мини-топе и домашних брюках вышла в свет (фото)
Анна Семенович закрутила роман с греческим миллионером
Ученые рассказали, зачем нужна ревность
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
В России впервые напечатали жилой дом на 3D-принтере
Минфин разработает ипотеку под 6 процентов
Фоторепортажи
12Юбилей Эминема
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
14:05 (мск), источник: "Российская газета"

На Кубани назвали средний размер взятки

Средний размер взятки в Краснодарском крае по итогам девяти месяцев этого года составил 368,8 тысячи рублей. При этом максимальная сумма незаконного вознаграждения для должностных лиц достигла 6,9 миллиона рублей.

Такие данные были озвучены на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам анализа состояния законности и исполнения законодательства о противодействии коррупции. В работе этого совещательного органа приняли участие руководители служб ГУ МВД России по Краснодарскому краю, следственного управления СКР региона и работники аппарата прокуратуры Кубани.

По данным правоохранительных и надзорных органов, за девять месяцев этого года в крае зарегистрировано 752 коррупционных преступления, из них взятки составили 275. По материалам прокурорских проверок возбуждено 50 уголовных дел коррупционной направленности.

Кроме этого, зафиксировано 29 фактов коррупционных преступлений, совершенных высокопоставленными должностными лицами — следователями, главами городов и районов, адвокатами и так далее. Ущерб, причиненный государству коррупционерами, на Кубани превысил 1 миллиард рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Путин: С начала года предотвращено 43 теракта
Квоту на иностранцев снизят на 20 процентов
МВД назвало причину обысков в театре Джигарханяна
Поклонская ответила Собчак на слова о «быдле»
Кремль прокомментировал доклад о воюющих на стороне ИГ россиянах
Путин призвал повысить безопасность Рунета
При взрыве на фабрике фейерверков в Джакарте погибли 47 человек
Директора РАМТ Софью Апфельбаум задержали после допроса в СК
Собчак стала лидером рейтинга недоверия «Левада-центра»
Спорт
Унылый трофей. Что скорее всего выиграет «Спартак» Кубок России вновь оказался не нужен болельщикам
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото Коллегами актрисы по фильму стали Леа Ремини и Ванесса Энн Хадженс
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
Как и с чем носить каффы и объемные кольца (фото) Внимательно изучи 12 интересных комбинаций. Броские серьги и тонкие браслеты буквально созданы для холодов
Дети
Александр Малинин перестал общаться со своими детьми Знаменитый певец порвал все связи с дочерью и сыном от предыдущих браков.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь