На Кубани назвали средний размер взятки

Такие данные были озвучены на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам анализа состояния законности и исполнения законодательства о противодействии коррупции. В работе этого совещательного органа приняли участие руководители служб ГУ МВД России по Краснодарскому краю, следственного управления СКР региона и работники аппарата прокуратуры Кубани.

По данным правоохранительных и надзорных органов, за девять месяцев этого года в крае зарегистрировано 752 коррупционных преступления, из них взятки составили 275. По материалам прокурорских проверок возбуждено 50 уголовных дел коррупционной направленности.