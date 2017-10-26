Самарчанку, убившую сожителя, полиция задержала на месте преступления
Жительница Самары призналась в преступлении.
Жительница Самары призналась в преступлении.
В полицию Самары поступила информация о том, что в квартире одного из домов на улице Свободы обнаружен труп 48-летнего мужчины с ножевой раной, сообщает
Прибывшая на место происшествия
Подозреваемую в совершении данного преступления полицейские установили и задержали на месте. Ею оказалась 51-летняя сожительница погибшего. Женщина была доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе допроса она призналась в содеянном и рассказала обо всех обстоятельствах произошедшего.
По её словам, в тот день между сожителями произошла ссора, в ходе которой женщина ударила своего мужчину ножом. Предполагаемое орудие преступление сотрудники полиции изъяли в ходе работы на месте преступления.
По статье «Убийство» Уголовного кодекса Российской Федерации, СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело. По данным полиции, задержанная ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности, в том числе за совершение аналогичного преступления.