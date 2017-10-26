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13:25 (мск), источник: АиФ Самара

Самарчанку, убившую сожителя, полиция задержала на месте преступления

Жительница Самары призналась в преступлении.

В полицию Самары поступила информация о том, что в квартире одного из домов на улице Свободы обнаружен труп 48-летнего мужчины с ножевой раной, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа собрала вещественные доказательства и опросила жильцов соседних квартир.

Подозреваемую в совершении данного преступления полицейские установили и задержали на месте. Ею оказалась 51-летняя сожительница погибшего. Женщина была доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе допроса она призналась в содеянном и рассказала обо всех обстоятельствах произошедшего.

По её словам, в тот день между сожителями произошла ссора, в ходе которой женщина ударила своего мужчину ножом. Предполагаемое орудие преступление сотрудники полиции изъяли в ходе работы на месте преступления.

По статье «Убийство» Уголовного кодекса Российской Федерации, СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело. По данным полиции, задержанная ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности, в том числе за совершение аналогичного преступления.

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