Самарчанку, убившую сожителя, полиция задержала на месте преступления

В полицию Самары поступила информация о том, что в квартире одного из домов на улице Свободы обнаружен труп 48-летнего мужчины с ножевой раной, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа собрала вещественные доказательства и опросила жильцов соседних квартир.

Подозреваемую в совершении данного преступления полицейские установили и задержали на месте. Ею оказалась 51-летняя сожительница погибшего. Женщина была доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе допроса она призналась в содеянном и рассказала обо всех обстоятельствах произошедшего.

По её словам, в тот день между сожителями произошла ссора, в ходе которой женщина ударила своего мужчину ножом. Предполагаемое орудие преступление сотрудники полиции изъяли в ходе работы на месте преступления.