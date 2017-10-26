Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт рассказал о последствиях захвата танка Т90А террористами
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Президент ФРГ после переговоров с Путиным назвал "открытые раны"
От любви до ненависти: главное о скандале Джигарханяна с женой
Невестка Федора Бондарчука кардинально сменила имидж (фото)
В шаге от реформ: как может измениться экономический курс Китая? Компартия разработала «идею о социализме с китайской спецификой для новой эры
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Нежные чувства: 55-летняя Свиридова вышла в свет с мужем - СМИ
Тина Канделаки пришла в мини-юбке на бал - кадры
41-летняя Канделаки пришла в ультра-мини на бал в Москве
Юэн МакГрегор расстался с женой после 22 лет брака
Ученые рассказали, зачем нужна ревность
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Фоторепортажи
12Какой была Аляска, когда ее продавали
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
13:32 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии пропал 62-летний мужчина: ничто не предвещало беды

В последний раз 62-летнего Анатолия Степанова видели в Чишмах 22 октября.

Он приезжал погостить к дочери, сам живет в Дюртюлях. На данный момент родные не знают, куда пропал их родственник, его телефон недоступен.

— 18-го числа приехал к нам в гости, мы не живем вместе. 22 октября должен был уехать домой в Дюртюли. Люди видели, как он направлялся к автовокзалу в Чишмах. С тех пор мы не знаем, где отец может быть. В Уфе у него мать и сестра, но если бы он к ним заехал, то обязательно сказал бы. Мы ездили к нему в Дюртюли, там все по-прежнему, все указывает на то, что он не был дома с тех пор, — призналась дочь пропавшего Эльвира.

Приметы Анатолия: рост 165 см, среднего телосложения, был одет в черную куртку, белый офисный костюм, на голове черная шапка. При себе имел два черных пакета.

Всех, кто знает о местонахождении Анатолия Степанова или видел его, просят сообщить по телефону: +7 917 403 56 86 (Эльвира).

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Известного уфимского адвоката лишили статуса за критику судебной системы
В главном университете Башкирии остался прежний ректор
В театре Армена Джигарханяна проходят обыски
При взрыве в Киеве погибли два человека
Кремль прокомментировал доклад о воюющих на стороне ИГ россиянах
Патриарх рассказал, что впервые в жизни увидел бездомного в США
Пассажирский поезд столкнулся с военным грузовиком в Финляндии
Космические войска РФ испытали маневрирующий спутник перехвата
ГД одобрила блокировку сайтов нежелательных организаций без суда
Спорт
Унылый трофей. Что скорее всего выиграет «Спартак» Кубок России вновь оказался не нужен болельщикам
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото Коллегами актрисы по фильму стали Леа Ремини и Ванесса Энн Хадженс
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
Как и с чем носить каффы и объемные кольца (фото) Внимательно изучи 12 интересных комбинаций. Броские серьги и тонкие браслеты буквально созданы для холодов
Дети
Александр Малинин перестал общаться со своими детьми Знаменитый певец порвал все связи с дочерью и сыном от предыдущих браков.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь