В Башкирии пропал 62-летний мужчина: ничто не предвещало беды
В последний раз 62-летнего Анатолия Степанова видели в Чишмах 22 октября.
В последний раз 62-летнего Анатолия Степанова видели в Чишмах 22 октября.
Он приезжал погостить к дочери, сам живет в Дюртюлях. На данный момент родные не знают, куда пропал их родственник, его телефон недоступен.
— 18-го числа приехал к нам в гости, мы не живем вместе. 22 октября должен был уехать домой в Дюртюли. Люди видели, как он направлялся к автовокзалу в Чишмах. С тех пор мы не знаем, где отец может быть. В Уфе у него мать и сестра, но если бы он к ним заехал, то обязательно сказал бы. Мы ездили к нему в Дюртюли, там все
Приметы Анатолия: рост 165 см, среднего телосложения, был одет в черную куртку, белый офисный костюм, на голове черная шапка. При себе имел два черных пакета.
Всех, кто знает о местонахождении Анатолия Степанова или видел его, просят сообщить по телефону: +7 917 403 56 86 (Эльвира).