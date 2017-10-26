В Башкирии пропал 62-летний мужчина: ничто не предвещало беды

Он приезжал погостить к дочери, сам живет в Дюртюлях. На данный момент родные не знают, куда пропал их родственник, его телефон недоступен.



— 18-го числа приехал к нам в гости, мы не живем вместе. 22 октября должен был уехать домой в Дюртюли. Люди видели, как он направлялся к автовокзалу в Чишмах. С тех пор мы не знаем, где отец может быть. В Уфе у него мать и сестра, но если бы он к ним заехал, то обязательно сказал бы. Мы ездили к нему в Дюртюли, там все по-прежнему, все указывает на то, что он не был дома с тех пор, — призналась дочь пропавшего Эльвира.



Приметы Анатолия: рост 165 см, среднего телосложения, был одет в черную куртку, белый офисный костюм, на голове черная шапка. При себе имел два черных пакета.