Массовое ДТП в Югре: пострадали две молодые мамы из Башкирии с детьми

— В результате ДТП пострадали две женщины 1991 и 1987 года рождения, а также два ребенка 2014 года рождения, — уточняют в пресс-службе МВД по Югре.

Как сообщает группа Покачевской городской больницы «ВКонтакте», в аварии пострадали две молодые мамы и их дочки. Обе молодые семьи переехали в Ханты-Мансийский автономный округ из Башкирии. Состояние Гузель Г. — крайне-тяжелое, ее годовалая дочь — в хирургическом отделении. Малика Я. также находится в хирургическом отделении, ее двухлетняя дочь в тяжелом состоянии.