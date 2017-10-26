Массовое ДТП в Югре: пострадали две молодые мамы из Башкирии с детьми
Пьяный водитель сбил четверых людей на остановке.
Пьяный водитель сбил четверых людей на остановке.
В минувший вторник, 24 октября, в городе Покачи
— В результате ДТП пострадали две женщины 1991 и 1987 года рождения, а также два ребенка 2014 года рождения, — уточняют в
Как сообщает группа Покачевской городской больницы «ВКонтакте», в аварии пострадали две молодые мамы и их дочки. Обе молодые семьи переехали в
Водитель, сбивший четверых пешеходов, уже задержан. Возбуждено уголовное дело, мужчина находится под стражей.