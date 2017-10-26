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13:17 (мск), источник: Комсомольская правда

Массовое ДТП в Югре: пострадали две молодые мамы из Башкирии с детьми

Пьяный водитель сбил четверых людей на остановке.

В минувший вторник, 24 октября, в городе Покачи Ханты-Мансийского автономного округа произошло массовое ДТП. Пьяный 35-летний водитель сбил четверых человек, переходивших дорогу по пешеходному переходу.

— В результате ДТП пострадали две женщины 1991 и 1987 года рождения, а также два ребенка 2014 года рождения, — уточняют в пресс-службе МВД по Югре.

Как сообщает группа Покачевской городской больницы «ВКонтакте», в аварии пострадали две молодые мамы и их дочки. Обе молодые семьи переехали в Ханты-Мансийский автономный округ из Башкирии. Состояние Гузель Г. — крайне-тяжелое, ее годовалая дочь — в хирургическом отделении. Малика Я. также находится в хирургическом отделении, ее двухлетняя дочь в тяжелом состоянии.

Водитель, сбивший четверых пешеходов, уже задержан. Возбуждено уголовное дело, мужчина находится под стражей.

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