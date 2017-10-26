В Набережных Челнах у девушки обнаружили 24 тысячи доз наркотиков

19 октября сотрудники Отдела наркоконтроля УМВД России по Набережным Челнам задержали 22-летнюю жительницу одной из соседних областей. Полицейские установили, что девушка занимается оптовыми закладками наркотиков в тайники. При личном досмотре у нее обнаружено наркотическое вещество массой 99,4 г, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Во время обыска в номере гостиницы, где она проживала, было обнаружено еще около 200 г наркотиков, а из нескольких тайников, оборудованных задержанной, больше1400 г наркотических средств.