В Набережных Челнах у девушки обнаружили 24 тысячи доз наркотиков
1,7 килограмма синтетических наркотиков, что эквивалентно 24 тысячам разовых доз потребления, обнаружили оперативники у 22-летней девушки в Набережных Челнах.
1,7 килограмма синтетических наркотиков, что эквивалентно 24 тысячам разовых доз потребления, обнаружили оперативники у 22-летней девушки в Набережных Челнах.
19 октября сотрудники Отдела наркоконтроля УМВД России по Набережным Челнам задержали 22-летнюю жительницу одной из соседних областей. Полицейские установили, что девушка занимается оптовыми закладками наркотиков в тайники. При личном досмотре у нее обнаружено наркотическое вещество массой 99,4 г, сообщает
Во время обыска в номере гостиницы, где она проживала, было обнаружено еще около 200 г наркотиков, а из нескольких тайников, оборудованных задержанной, больше1400 г наркотических средств.
Свою причастность к сбыту наркотиков девушка полностью признала. Возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.