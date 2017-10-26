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13:29 (мск), источник: "Российская газета"

Бастрыкин взял на контроль проверку продажи дома участницы ВОВ в Крыму

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин взял под личный контроль ситуацию в Крыму с продажей дома, где проживала участница Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым.

Эта история потрясла не только жителей феодосийского села Береговое, но и всего Крыма. Внук по доверенности своей 86-летней бабушки продал ее дом. Нового хозяина мужчина попросил оставить женщину во времянке, пока он не приобретет для нее новое жилье. Но спустя год он ее так и не забрал, а несколько месяцев назад по решению суда ее регистрация в частном доме была аннулирована.

Помочь старушке пытаются все, кроме ее близких. Два ее сына живут в феодосийском регионе, знают о том, что мать осталась без жилья, но забирать к себе ни один из них не торопится. Глава сельской администрации Ольга Колесникова рассказала, что сейчас ищут других родственников и рассматривают возможность устройство бабушки в дом престарелых.

Однако это сделать непросто: пребывание в частном пансионате для пожилых людей стоит недешево — от 25 тысяч рублей в месяц, пенсии женщины не хватит. А чтобы попасть в государственный дом престарелых, надо собрать много медицинских справок, пройти обследование, но женщина не транспортабельна. Вот уже два года как бабушка не встает с постели, за ней ухаживает соседка.

После того как эта история получила общественный резонанс, местная больница пошла на встречу и пообещала взять пожилую женщину на стационар, провести все необходимые обследования и подготовить пакет документов для определения ее в дом престарелых.

Накануне стало известно, что Главное следственное управление СКР по Республике Крым проводит проверку по факту продажи дома.

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