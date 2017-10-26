В Воронеже адвокату с «зеленым блокнотом» назначили 2 года колонии за обман клиентки

Источник: РИА "Воронеж"

Сотрудники регионального УФСБ задержали Марию Григорашенко после получения денег у здания Левобережного райсуда 16 мая 2016 года. По предварительной информации, у 33-летней женщины нашли зеленый блокнот, в котором были записаны расценки на услуги воронежских судей: сколько стоит смягчение наказания клиенту или изменение меры пресечения. В отношении юриста возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Как рассказала Мария Григорашенко на суде, осенью 2015 года ей позвонила мать попавшегося на продаже крупной партии наркотиков парня. Молодому человеку грозило до 20 лет лишения свободы. Женщина хотела, чтобы сын избежал тюрьмы. Мария Григорашенко боялась, что клиентка не сможет заплатить крупную сумму из-за небольших доходов, и решила обмануть женщину. Юрист попросила 2 млн рублей, чтобы договориться с правоохранителями. Затем адвокат потребовала еще 500 тыс. рублей. На последнюю встречу с Марией Григорашенко мать попавшего под следствие парня приехала с сотрудниками ФСБ.

На суде гособвинитель Сергей Кривошеев просил для адвоката 5 лет колонии общего режима. До этого Мария Григорашенко признавала вину лишь частично, но затем созналась в попытке мошенничества на 2,5 млн рублей. После того, как адвокат дала показания, прения пришлось проводить повторно. На следующем заседании гособвинение потребовало для юриста 4 года колонии общего режима. Защита обвиняемой рассказала, что она возместила пострадавшей ущерб на 1 млн 92 тыс. рублей.

Перед оглашением приговора Мария Григорашенко заявила, что ее дело связано с задержанием начальника отдела прокуратуры Воронежской области Андрея Авдеева. По словам адвоката, мужчина требовал у нее деньги за изменение меры пресечения подзащитному и назначение молодому человеку условного срока. До этого юрист молчала, потому что «находилась под страхом угроз со стороны прокурора».

Кроме того, защита юриста сообщила, что зеленого блокнота не существует, а у Григорашенко не было коррупционных связей с правоохранительными органами.

— На стадии судебного следствия были осмотрены и изучены все вещественные доказательства по уголовному делу, и среди них отсутствует так называемый «зеленый блокнот», или вообще какой-либо другой блокнот или записная книжка, содержащие в себя компрометирующие и порочащие судебную систему сведения, — рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» адвокат Григорашенко.

Контекст

После коррупционного скандала, связанного с задержанием адвоката Марии Григорашенко, в отставку подали председатель Воронежского облсуда Виталий Богомолов и его заместитель Владимир Маслов ушли в отставку в мае 2016 года. По данным СМИ, Виталий Богомолов стал помощником сенатора от облдумы Сергея Лукина.

Нового руководителя облсуду искали полтора года. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дважды отклоняла все кандидатуры на эту должность — в сентябре 2016 года и марте 2017 года. ВККС рекомендовала на пост председателя действующего главу Саратовского облсуда Василия Тарасова 6 июля 2017 года. Президент России подписал указ о его назначении 24 октября.