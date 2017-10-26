​Свердловский «Мавроди» облапошил людей на миллионы

В ходе судебного следствия установлено, что с начала 2013 года по 31 января 2014 года осужденный — единственный учредитель и директор фирмы микрозаймов — вместе с сообщниками устроил «финансовую пирамиду». Он брал деньги у вкладчиков, обещая им солидный процент.

Часть денег он действительно возвращал, но лишь за счет привлечения других вкладчиков.

«От действий подсудимого пострадали 14 граждан, ущерб которых составил свыше 3,7 млн рублей», — информирует надзорное ведомство.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга на основании доказательств, представленных гособвинителем, признал его виновным в особо крупном групповом мошенничестве. По приговору суда он получил два года колонии общего режима. Один из его сообщников осужден еще в 2016 году на тот же срок. Остальные соучастники пока не установлены.

Иски пострадавших граждан о возмещении ущерба удовлетворены.