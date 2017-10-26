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14:29 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге директор «внучки» РЖД при увольнении переписал служебный Land Cruiser на себя

В Петербурге возбуждено уголовное дело по мошенничеству с имуществом РЖД. Генеральный директор входящей в структуру монополии переписал на себя служебную Toyota Land Cruiser.

Источник: AP 2017

Как сообщили «Фонтанке» в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК 26 октября, внедорожник был приобретен «Санкт-Петербургской торговой компанией (ОРС)» почти за 2,5 млн рублей. Покупку инициировал генеральный директор, который после определенного периода эксплуатации приложил к документации авто некое экспертное заключение о стоимости иномарки 139 тыс рублей. Впоследствии был оформлен договор купли-продажи между ОРС и родной дочерью гендиректора. Если ориентироваться на экспертное заключение, сделка для фирмы прошла выгодно.

Авто было продано за 150 тысяч. Оно, впрочем, в пользование дочери не поступило, в ГАИ его зарегистрировали на имя бизнесмена.

Схему с Land Cruiser Следственный комитет квалифицировал как мошенничество в особо крупном размере (статья 159 УК), шельмоватую схему выявили сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции Северо-Западной полиции на транспорте.

По данным «Фонтанки», дело возбуждено в отношении 65-летнего Виктора Кабанова. Он возглавлял «Санкт-Петербургскую торговую компанию» с 2009 года по декабрь 2015-го, а сам эпизод с шельмоватой, по версии следствия, продажей автомобиля дочери датирован ноябрем 2015-го, то есть незадолго до увольнения Кабанова. ОРС является дочерним подразделением «Железнодорожной торговой компании», которая, в свою очередь, принадлежит Российским железным дорогам.

ОРС поставляет наборы продуктов питания для РЖД и кормит сотрудников Октябрьской железной дороги.

Сумма контрактов в 2015—2017 годах составляет 46 млн рублей. ОРС также занимается культурно-массовыми мероприятиями, имеет стационарные предприятия общественного питания, осуществляет выездное обслуживание в форматах фуршетов, банкетов, шведских столов, доставляет обеды.

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