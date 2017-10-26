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14:22 (мск), источник: Вести.Ru

Прошло 15 лет: в Москве вспоминают трагедию «Норд-Оста»

В Театральном центре на Дубровке идут траурные мероприятия в память о жертвах теракта. С момента трагедии прошло ровно 15 лет. Трое суток более 900 зрителей и артистов мюзикла «Норд-Ост» держали в заложниках, погибли 130 человек. С самого утра москвичи несут к зданию цветы и свечи.

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10
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10
фотографий

У здания Театрального центра на Дубровке с утра собираются люди. Это родные, друзья и близкие погибших, а также те, кто остался в живых после произошедшего здесь 15 лет назад теракта. В память о тех событиях звучат выступления и стихи, проходит траурный концерт.

В октябре 2002 года группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым ворвалась в театральный центр, где в это время шел мюзикл «Норд-ост». В течение двух суток террористы удерживали в заложниках более 900 человек, включая детей. С ними пытались вести переговоры, причем не только полицейские и военные, но и известные артисты.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сегодня к зданию на Дубровке приходил, к примеру, Иосиф Кобзон, который тогда смог вывести и спасти нескольких человек из плена. Но переговоры в целом ни к чему не привели. И ровно 15 лет назад — 26 октября 2002 года — был начат штурм.

Все террористы были ликвидированы. По официальным данным, в результате теракта на Дубровке погибли 130 человек. Их память сегодня почтили минутой молчания. Позже по ним пройдет церковная панихида.

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