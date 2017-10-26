Прошло 15 лет: в Москве вспоминают трагедию «Норд-Оста»

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У здания Театрального центра на Дубровке с утра собираются люди. Это родные, друзья и близкие погибших, а также те, кто остался в живых после произошедшего здесь 15 лет назад теракта. В память о тех событиях звучат выступления и стихи, проходит траурный концерт.

В октябре 2002 года группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым ворвалась в театральный центр, где в это время шел мюзикл «Норд-ост». В течение двух суток террористы удерживали в заложниках более 900 человек, включая детей. С ними пытались вести переговоры, причем не только полицейские и военные, но и известные артисты.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BatQJpTjRt0/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">15 - я годовщина со дня терракта в театральном центре на Дубровке... Помним... Скорбим... #нордост #терракт #помним #помнимлюбимскорбим #скорбим #дубровка</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Бейбарсова (@beybarsova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-26T09:59:27+00:00">Окт 26 2017 в 2:59 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Сегодня к зданию на Дубровке приходил, к примеру, Иосиф Кобзон, который тогда смог вывести и спасти нескольких человек из плена. Но переговоры в целом ни к чему не привели. И ровно 15 лет назад — 26 октября 2002 года — был начат штурм.